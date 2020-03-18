العراق.. حالة وفاة و 6 إصابات جديدة بـ“كورونا“

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مع ارتفاع أعداد المصابين ليصل الى 164 حالة.

وقالت الوزارة في بيان“أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 105 نماذج لحالات مشتبه في إصابتها في مستشفيات المحافظات المختلفة، وتم تسجيل 6 إصابات جديدة، خمس في بغداد وواحدة في ديالى، كذلك تم تسجيل حالة وفاة في محافظة البصرة“.

وبينت الصحة العراقية أن ”عدد المصابين في عموم العراق، ارتفع إلى 164 و12 حالة وفاة، بالإضافة إلى 43 حالة شفاء“، مشددة على ”ضرورة التزام الجميع الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعا من انتقال هذا المرض“.