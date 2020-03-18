الصحة العالمية: لن يتوفر علاج لفيروس كورونا قبل عام على الأقل‎

كشفت المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الدكتورة مها الرباط، أن هناك تجارب عالمية للوصول للعلاجات المناسبة لفيروس كورونا، وأن هناك مراحل عالمية يجب أن يمر بها إنتاج اللقاح للاستخدام والعلاج من الفيروس.

وأضافت الرباط، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم من مقر مكتب المنظمة بالقاهرة، أن هناك مبادرات مبشرة لبعض الدول في إنتاج لقاح لكورونا، مؤكدة أنه لن يكون هناك علاج متوافر له خلال شهر أو شهرين، إنما من الممكن أن يتم بعد عام على الأقل.

ومن جهته، أكد الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية، اتخاذ مصر كافة الإجراءات الاحترازية للحد من عدوي كورونا، مع توفير قائمة بأسماء المستشفيات الخاصة بالعزل التي تحال لها الحالات المصابة.

وأضاف جبور، أنه تم توفير جميع الكواشف اللازمة للكشف عن المرض في مصر، مؤكدا أن مصر تطبق البرتوكول العلاجي السليم والمعتمد من المنظمة في مستشفيات العزل.

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 167 ألف و515 إصابة بفيروس كورونا في 150 دولة حول العالم، بينهم 6 آلاف و606 حالة وفاة.