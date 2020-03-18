هونغ كونغ .. نفوق أول كلب في العالم بفيروس ”كورونا“

نفق أول حيوان في العالم يصاب بفيروس كورونا في هونغ كونغ بعد أن تم الإعلان عن شفائه وخلوه من المرض وعودته إلى منزل مالكه.

وكان تم عزل كلب من سلالة ”بومرينيان“ في منشأة حكومية لكنه عاد إلى المنزل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال متحدث باسم إدارة الزراعة والصيد والحفظ في هونغ كونغ لصحيفة ”ساوث تشاينا مورنينغ بوست“، ”علمت الإدارة من مالك الكلب أنه نفق في الـ 16 من آذار/ مارس، وسيتم تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة“.

كان اختبر الكلب ”إيجابيا“ في البداية ولكن بشكل ضعيف في 5 تحليلات أنفية وشفوية الشهر الماضي، ومع ذلك، في اختبارين تم إجراؤهما في الـ 12 والـ13 من آذار/ مارس، كانت نتيجة اختبار الحيوان الأليف سلبية، وتم السماح له بالعودة إلى المنزل.

والتقط الكلب العدوى من صاحبته – سيدة أعمال تبلغ من العمر 60 عاما – وتدعى إيفون تشاو هاو يي، أصيبت في نهاية شباط/ فبراير ودخلت المستشفى وتعافت وعادت إلى المنزل في الـ 8 من آذار/ مارس.

ومع ذلك فقد تم عزل عدد من الكلاب الأخرى في وقت سابق من هذا الشهر من قبل السلطات في هونغ كونغ، حيث شوهد الملاك يضعون أقنعة على وجوه حيواناتهم الأليفة في الصين.

وفحص الكلب، طبيب بيطري في منطقة هابي فالي في تاي هانغ حيث تم جمع عينات منه عن طريق الفم والأنف والمستقيم للاختبار.

وأفاد مسؤولون من وزارة الزراعة والثروة السمكية والحفظ في هونغ كونغ بأن الكلب لم يكن لديه أي أعراض ذات صلة ولكن تم التحفظ به في الحجر الصحي.

وفي ذلك الوقت، قالت الوزارة في بيان ”لا يوجد دليل حتى الآن على إصابة الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا أو يمكن أن تكون مصدرا للإصابة“.

وقال المتحدث إنه يجب على جميع أصحاب الحيوانات الأليفة الحفاظ على عادات جيدة للنظافة وغسل أيديهم بعد اتصالهم مع حيواناتهم الأليفة.

وأضاف أنه ينبغي على أصحاب الحيوانات الأليفة ارتداء أقنعة عند الخروج، وإذا واجهت حيواناتهم الأليفة تغييرا في صحتهم، فعليهم الذهاب إلى الأطباء البيطريين.

ويعتقد أن الكلب هو أول حالة يصاب فيها حيوان أليف بالفيروس في جميع أنحاء العالم.