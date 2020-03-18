المغرب .. 5 إصابات جديدة بـ“كورونا“

أعلن المغرب اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 49 شخصا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن ”جميع الحالات المسجلة اليوم وافدة من الخارج، منها حالتان بمدينة أغادير (وسط) لفرنسيين، وحالتان لمواطنين من مدينة الدار البيضاء (شمال) قادمين من إسبانيا، وحالة واحدة لمواطن من مدينة مكناس (شمال) قادم من مصر“.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا أمس الثلاثاء، الجيش لوضع مراكز طبية مجهزة سبق له أن أمر بإحداثها بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال أو دعت الحاجة، بحسب بيان للديوان الملكي.