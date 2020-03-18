كورونا يفتك بمدينة إيرانية ويفقدها 213 شخصا

سجلت مدينة كاشان التابعة لمحافظة أصفهان الواقعة وسط إيران، المرتبة الثانية في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وقال نائب رئيس جامعة العلوم الطبية بالمدينة محمد حاجي جعفري، الأربعاء، إن 213 شخصا توفوا بالمدينة جراء الإصابة بكورونا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء ”إيلنا“ الإصلاحية.

أما مدينة أصفهان فقد فقدت 76 شخصا جراء الإصابة بكورونا، حسب المتحدث باسم الجامعة الطبية بالمدينة الدكتور آرش نجيمي.

وقال نجيمي للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، الأربعاء، إن ”مدينة أصفهان والمناطق التابعة لها بإستنثاء كاشان، فقدت 76 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا“، مضيفا أن ”هناك 945 شخصا يرقدون في المستشفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس“.

وفي السياق، كشف رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، محمد رضا قديري، تحسن الأوضاع في قم بؤرة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه ”قلق من سوء الأوضاع خلال عطلة عيد النيروز.

ومن المقرر أن تبدأ عطلة عيد النيروز الخميس وتستمر أسبوعين، فيما تتزايد في هذه الفترة الرحلات السياحية بين المحافظات على الرغم من تحذير السلطات.