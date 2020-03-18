منها حساء العظام والمشروم.. هذه أطعمة تقوي جهازك المناعي

مع الانتشار المتزايد لفيروس كورونا المستجد، فإنك بحاجة إلى تحسين الدفاعات الطبيعية لجسمك، والمتمثلة في جهازك المناعي، لذلك هناك بعض الأطعمة والفيتامينات التي يمكنك الاستعانة بها لتحسين صحة جهازك المناعي.

وذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية بعضا من هذه الأطعمة والفيتامينات وهي:

فيتامين ”سي“

قال يلدا العلوي، المؤسس لـ Eat Burn Sleep إن “ فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) ضروري لتعزيز جهاز المناعة، ويمكن الحصول عليه من خلال التركيز على الأطعمة الكاملة؛ لأن العصير يؤدي إلى خسارة كبيرة في العناصر الغذائية، وهو يوجد في أطعمة، مثل التفاح الخام والجزر والكروديتيس –المقبلات الفرنسية التقليدية- والألياف ومضادات الأكسدة، والليمون والبرتقال والبروكلي والفلفل والكيوي والبابايا وغيرها“.

ويوجد فيتامين سي أيضا في شكل مكملات غذائية، مثل فيتامين ج الشحمي وهو أكثر فعالية.

الزنك

قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nourished، ميليسا سنوفر، إن ”نقص الزنك يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للمرض، حيث تساعد هذه المغذيات الأساسية في الحفاظ على قدرة الجسم على تكوين خلايا وأنزيمات جديدة، ومعالجة الكربوهيدرات والدهون والبروتين في الطعام وزيادة سرعة شفاء العضلات والجروح“.

وأضافت: ”تشير بعض الأدلة أيضا إلى أن الزنك مفيد في الوقاية من نزلات البرد والفيروسات ويقلل من أعراض الحساسية وحساسية القش“، مشيرة إلى أن اللحوم الحمراء والمحار والبيض من أمثلة الأطعمة التي تحتوي على كميات وفيرة من الزنك، وبالنسبة للنباتيون يمكنهم تناول المكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات -الحمص والعدس والفول-.

الأطعمة المخمرة

تقول خبيرة الصحة سارة دافنبورت: ”إذا كنت تحب مخلل الملفوف أو ميسو الشعير أو الأرز –أطعمة مخمرة بالصويا- أو الفطر الهندي (الكفير) أو الألبان المتخمرة، وغيرها فإنه يمكنك إضافة ملعقة أو اثنتين يوميا إلى نظامك الغذائي“.

وأضافت أن ”الأطعمة المخمرة تشجع على نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وعندما تكون مستوياتها عالية، وكذلك مستويات المناعة لديك، فإنها تحميك من العدوى الفيروسية“، مشيرة إلى أنه يجب تجنب الأطعمة التي تكون قد تم تخميرها بالتسخين أو محشوة بالسكر، إذ إن ذلك يقتل البكتيريا ويجعلها غير صحية بشكل عام.

الزنجبيل

يعتقد أن الزنجبيل من مضادات الأكسدة التي تحارب أعراض البرد والإنفلونزا، وتحارب الغثيان، وهو مليء بالحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن الزنجبيل الطازج قد يساعد في تعزيز الجهاز التنفسي للجسم بالإضافة إلى الهضم والإمساك، لكن الزنجبيل الجاف لم يظهر النتائج نفسها.

وقال اختصاصي الأعشاب الطبية، إيوان ماكلينان: ”يحفز الزنجبيل الاستجابات الدفاعية في الغشاء المخاطي التنفسي العلوي والجهاز الهضمي مما يساعد الجسم على درء العدوى“.

وأوصي ماكلينان بالزنجبيل لعلاج الالتهابات البكتيرية والفيروسية، مثل نزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الصدر والحلق.

توت البيلسان

وقالت سارة دافنبورت، إن الفيروسات تغطي نفسها في طفرات حادة، لحماية نفسها ولتتمكن من مهاجمة وتجاوز الخلايا السليمة، لكن الأبحاث أظهرت أن المركبات الواقية الموجودة في نباتات التوت تقضي على هذه الطفرات الحادة أو الشائكة في غضون يومين، مما يمنع أي انتشار إضافي للفيروس – ومن ثم يطلق عليها اسم“ فاصل الفيروس“.

وأظهرت دراسة أجريت لمعرفة فعالية شراب البيلسان، أن أولئك الذين تناولوا جرعة يومية تعافوا بسرعة أكبر.

حساء العظام ”المرق“

يقول يلدا: ”إن مرق العظام مليء بالجلوماتين، وهو حمض أميني أساسي لا يستطيع الجسم تصنيعه ويمكنه الحصول عليه فقط من الأطعمة، ويدعم الجلوماتين إصلاح الخلايا، بما في ذلك جدار الأمعاء، فالقناة الهضمية الصحية ضرورية لنظام مناعة قوي.

وأضاف ”إذا كنت تحب حساء العظام ، فإنه يكون مليئا بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وإذا أخذت مرق عظم السمك، فإنك تحصل أيضا على اليود.

الثوم

يحتوي الثوم على عناصر هامة مثل المنغنيز وفيتامين B6 وفيتامين سي، بالإضافة إلى السيلينيوم والألياف، وهي مركبات عالية لتعزيز المناعة.

وقالت سارة:“الثوم عامل قوي كمضاد للفيروسات والفطريات، وتناوله نيئا، أوغير مطبوخ جنبا إلى جنب مع طعامك العادي سوف يمحو معظمها“.

وأظهرت إحدى الدراسات، أن 63٪ ممن تناولوا الثوم يتعافون بشكل أسرع وأقل عرضة للإصابة بنزلات البرد المتكررة.

بيتا جلوكان

تعد البيتا جلوكان أليافا قابلة للذوبان وتوجد في الخمائر وفي أطعمة مثل حبوب الشوفان.

وتقول ميليسا:“يمكنها أن تحفز الجهاز المناعي بشكل إيجابي، وتقويه ضد الأمراض مثل الربو والحساسية وداء كرون وغيرها“.

المشروم

يحتوي المشروم على نسبة عالية من البيتا جلوكان التي تساعد على“ تحسين جهاز المناعة، وتجعله مستعدا لمحاربة العدوى.