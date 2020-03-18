‎ ”سي إن إن“: مسؤولون أمريكيون يشبهون أزمة ”كورونا“ بكارثة ”الإنفلونزا الإسبانية“

رأت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، أن الولايات المتحدة أصبحت على شفير كارثة صحية واقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا، وأن المسؤولين باتوا يتخوفون من تكرار كارثة الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت في 1918 وقتلت نحو 100 مليون شخص في العالم.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس كورونا بسرعة في الولايات المتحدة يشكل اكبر تحد سياسي واجتماعي للولايات المتحدة في العصر الحديث، وإن المسؤولين الأمريكيين بدؤوا -أخيرا- يدركون مدى خطورة الوضع.

وتحدث التقرير عن تصاعد المطالب بإعلان حالة تعبئة عامة مشابهة لحالة الحرب العالمية الثانية من أجل محاربة كورونا، لافتة إلى أن عددا كبيرا من المسؤولين باتوا يشبّهون الأزمة الحالية بكارثة الإنفلونزا الإسبانية والركود الاقتصادي الكبير في فترة الثلاثينيات، إضافة إلى هجمات سبتمبر 2011.

وحسب الشبكة فإنه ”من غير الواضح -الآن- ما إذا كانت هذه الرسالة المخيفة بدأت بالوصول إلى كل الناس بمن فيهم الأمريكيون الشباب الذين يعتمد عليهم بشكل حيوي لمكافحة هذا المرض الذي ينتشر مثل النار في غابة قبل أن يصل مستويات تغرق النظام الصحي الأمريكي.“

وحول قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بتخصيص ترليون دولار لمواجهة وباء كورونا، أفادت ‎ ”سي إن إن“، بأن ”هذا المبلغ أكبر من المبالغ التي خصصت لمواجهة فترة الركود الكبير وإنقاذ الاقتصاد الأمريكي الذي تأثر أكثر من غيره“، معتبرة أن ”ترامب يواجه -الآن- أكبر تحد له خلال فترة رئاسته وأن الناس يراقبون كل كلمة يقولها للتأكد من أنه قادر على مواجهة عدو لا يلتهم أراضي حلفاء واشنطن أو ينشر الإرهاب، بل يتكاثر وينتشر بشكل مخيف“.