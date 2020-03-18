تسجيل 12 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في الكويت

سجلت السلطات الصحية في الكويت، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 142 حالة، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند.

وقال السند، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن ثماني حالات من الإصابات الجدیدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، منھا ست حالات لكویتیین وحالة واحدة أمريكیة وحالة إسبانیة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية ”كونا“.

وأضاف أن ”ھناك حالتین مخالطتین لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سویسرا، والحالة الأخیرة لمواطن ما زالت في التقصي الوبائي“.

وأشار إلى أن من بين المصابين ”هناك 127 حالة تتلقى الرعایة الصحیة حالیا، و4 حالات في العنایة المركزة منھا ثلاث حالات حرجة وحالة واحدة مستقرة“.

وتابع أن عدد الذین خرجوا من المحاجر الصحیة بلغ 573 حالة، فیما بلغ عدد المسوحات المأخوذة 12997.