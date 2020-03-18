بعد حجر وزيرين ونائبين.. إخضاع أعضاء الكنيست الإسرائيلي لفحص كورونا

طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية، من وزيرين وعضوي كنيست الالتزام بالحجر الصحي بعد مخالطتهم مصابين بفيروس كورونا، فيما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يتم إخضاع كافة أعضاء الكنيست الإسرائيلي لفحص الكورونا بسبب مخالطتهم لعضوي الكنيست المحجورين.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن ”وزارة الصحة الإسرائيلية طلبت من الوزير أرييه درعي والوزير تساحي هانغبي، وعضو الكنيست رام بن براك وعضو الكنيست ألون شوستر، الدخول للحجر الصحي بعد اختلاطهم بمرضى كورونا“.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن ”الأمر المقلق هو أن الوزير هانغبي أجرى مناقشات مع عدد غير قليل من أعضاء الكنيست أمس، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى إخضاع جميع أعضاء الكنيست الـ 120 لفحص كورونا“.

وفرض تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، إجراءات احترازية حتى على أعضاء الكنيست، الذين أدوا اليمين الدستورية صباح أمس، بشكل فردي ودون تجمعهم في مكان واحد.

دعا نائب إسرائيلي، الثلاثاء، إلى عقد جلسات الكنيست (البرلمان) في الهواء الطلق خوفا من تفشي وباء كورونا الجديد بين أعضائه.

جاء ذلك وفق ما نقلته القناة (13) الإسرائيلية الخاصة عن ”ميكي زوهار“ عضو الكنيست عن حزب ”الليكود“.

وقال ”زوهار“: ”اقترحت أن تعقد الجلسات تحت قبة السماء لأن التواجد بالكنيست ينطوي على مخاطر كبيرة لانتقال الفيروس بسبب نظام التهوية“.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتكثيف تعقب مرضى فيروس كورونا الجديد، وفرض الحجر الصحي ”بلا هوداة“، بالتزامن مع وصول عدد المصابين في إسرائيل إلى 337.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده الثلاثاء، مع مدير عام وزارة الصحة ”موشيه بار سيمان- توف“،