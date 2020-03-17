ارتفاع إصابات كورونا في 4 دول عربية إلى 163

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في تونس إلى 27 وإلى 44 إصابة في كل من المغرب وفلسطين، بينما ارتفع العدد في الأردن إلى 48 حالة.

وتمّ تسجيل 3 إصابات جديدة يوم امس في تونس، حالة في محافظة صفاقس، تعود إلى مواطن كان دخل للتراب التونسي قادما من إسبانيا يوم 13 مارس/آذار الجاري ويبلغ من العمر 55 سنة، قبل أن يخضع للحجر الذاتي في منزله.

و تم تسجيل الحالة الثانية في محافظة سوسة الساحلية لمواطن أجنبي روماني الجنسية جاء من مصر يوم 10 مارس الجاري.

أما الإصابة الثالثة، فقد تم تسجيلها مساء الثلاثاء، في محافظة القيروان، وسط البلاد، و هي تعود لزوجة المصاب العائد مؤخرا من فرنسا.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ، مساء يوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها إلى 44 حالة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة، أن الحالات الجديدة تم تأكيدها مخبرياً بمعهد ”باستور المغرب“ والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمر يتعلق بحالات إصابة وافدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتان (2)، وجدة حالة واحدة (1)، الرباط حالة واحدة (1)، سطات حالة واحدة (1)، كلميم حالة واحدة (1)، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وفي الإطار ذاته، أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 44 شخصًا، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ تدابير جديدة لتقليص أعداد المصابين بالفيروس.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه ”تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم لمخالطين من مدينة بيت ساحور؛ سيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي البيتي، حيث أظهرت نتائج الفحوصات لعينات جديدة أخذت منهم، إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي“.

وأضاف، أنه ”في ضوء هذه النتيجة، فإن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الوباء في المحافظة، حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم“.

وفي الإردن، وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى ساعة إعداد التقرير، إلى 48 حالة من ضمنها حالة شفاء واحدة، حيث سجلت 14 حالة جديدة تم الإعلان عنها تباعا ليل الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء.