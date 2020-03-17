من جنسيات مختلفة.. الإمارات تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو ”كوفيد-19″، من جنسيات مختلفة، ليبلغ عدد الحالات، التي تم تشخيصها 113 حالة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إنه ”تم رصد الحالات من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، والتعرف عليها من خلال فحص المخالطين لحالات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وكانت جميعا في الحجر الصحي“. وفق وكالة الأنباء الإمارتية ”وام“.

#الصحة تعلن تسجيل 15 حالة جديدة من جنسيات مختلفة مصابة بـ #فيروس_كورونا_المستجد لمخالطين لحالات من خارج الدولة#وام https://t.co/HeCi6QiOou pic.twitter.com/i03QsKbeTC — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 17, 2020

وأشارت في بيان، إلى ”أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من قرغيزستان، صربيا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، روسيا، أوكرانيا، بنغلاديش وشخصين من كل من بريطانيا وإسبانيا“.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية؛ ”أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة“.