إمارة الشرقية السعودية تنفي مزاعم حول عزلها بسبب كورونا

أكدت إمارة المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما يتم تداوله حول عزل المنطقة.
وقالت عبر ”تويتر“: ”إن ما تم تداوله من أخبار حول عزل المنطقة الشرقية غير صحيح“، داعية لأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب تداول الشائعات.
توضح #إمارة_الشرقية
أن ما تم تداوله من أخبار حول
عزل #المنطقة_الشرقية غير صحيح
داعية لأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب تداول الشائعات
سائلين الله السلامة للجميع pic.twitter.com/VnPi0r3Am6
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) March 17, 2020
وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات بعد أن تم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بالفيروس.