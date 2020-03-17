 إمارة الشرقية السعودية تنفي مزاعم حول عزلها بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

إمارة الشرقية السعودية تنفي مزاعم حول عزلها بسبب كورونا

إمارة الشرقية السعودية تنفي مزاعم حول عزلها بسبب كورونا

المصدر: إرم نيوز

أكدت إمارة المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما يتم تداوله حول عزل المنطقة.

وقالت عبر ”تويتر“: ”إن ما تم تداوله من أخبار حول عزل المنطقة الشرقية غير صحيح“، داعية لأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب تداول الشائعات.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات بعد أن تم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة  بالفيروس.

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