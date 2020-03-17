إمارة الشرقية السعودية تنفي مزاعم حول عزلها بسبب كورونا

أكدت إمارة المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما يتم تداوله حول عزل المنطقة.

وقالت عبر ”تويتر“: ”إن ما تم تداوله من أخبار حول عزل المنطقة الشرقية غير صحيح“، داعية لأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب تداول الشائعات.

توضح #إمارة_الشرقية

أن ما تم تداوله من أخبار حول

عزل #المنطقة_الشرقية غير صحيح

داعية لأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب تداول الشائعات

سائلين الله السلامة للجميع pic.twitter.com/VnPi0r3Am6 — إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) March 17, 2020

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات بعد أن تم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بالفيروس.