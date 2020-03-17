المغرب تعتقل شيخا متشددا اعترض على تعليق الصلاة بسبب كورونا (فيديو)

اعتقلت السلطات الأمنية في المغرب اليوم الثلاثاء متشددا يدعى ”أبو النعيم“ معروفا بأفكاره المتطرفة، بتهمة التحريض على الكراهية والتهديد بارتكاب أفعال تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.

ونشر المتهم مقطع فيديو مباشرة بعد قرار السلطات المغربية إغلاق المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وهاجم القرار بشدة كما اتهم المملكة بـ“الارتداد عن الإسلام“.

وجاء في بلاغ للسلطات الأمنية، أن ”المدعو أبو النعيم قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف و الكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد“.

وأكد البلاغ أن المعني بالأمر سيظل قيد الاعتقال ”رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذا الشريط التحريضي، الذي يتضمن تكفيرا للدولة ومؤسساتها، علاوة على تحديد كل الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر“.

وعبدالحميد أبو النعيم من الشيوخ المعروفين بمواقفهم المتطرفة، وسبق أن هاجم شخصيات فكرية وسياسية مغربية في عدة مناسبات، لدرجة التحريض على إهدار دمهم.

وأصدر الوكيل العام للملك اليوم الثلاثاء بيانا شديد اللهجة، توعد من خلاله كل من قام بنشر أخبار زائفة أو فيديوهات وتسجيلات صوتية تبث الرعب بين المغاربة بخصوص فيروس كورونا، وتم إلقاء القبض فعلا قبل بضع ساعات على سيدة في مدينة طاطا جنوب المملكة بتهمة مشابهة.