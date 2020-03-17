منظمة الصحة العالمية تشكر الإمارات على دعمها لجهود احتواء فيروس كورونا

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن شكره للدعم الإماراتي المتواصل للجهود العالمية الرامية للتصدي لفيروس كورونا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء (وام) اليوم الثلاثاء.

ونشر غيبريسوس تغريدة على حسابه عبر ”تويتر“، قال فيها: ”شكرًا دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم المتواصل للجهود العالمية للتصدي لفيروس كورونا المستجد“.

وأعاد غيبريسوس نشر تغريدة تحتوي الخبر الخاص بإرسال دولة الإمارات مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا.

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت، أمس الإثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طنًا من الإمدادات، بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.