ألمانيا ترفع تقييم خطر ”كورونا“ من ”معتدل“ إلى ”مرتفع“ وإجراءات وقائية صارمة

في أحدث مؤشر على تصاعد القلق بشأن ”كورونا“، رفع معهد روبرت كوخ، المؤسسة الألمانية التي تعد المرجعية المسؤولة عن تقييم مخاطر وباء فيروس كورونا في البلاد، تقييم الخطر من مستوى ”معتدل“ إلى مستوى ”مرتفع“ بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ لوثر فيلر في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن المعهد يرجح انتقال وباء كورونا المستجد بين البشر لسنوات، مشيرا إلى أن المعهد ينطلق من فرضية أن وتيرة العدوى عالميا سوف تستمر لسنتين“ على الأقل.

ورفع معهد روبرت كوخ الألماني تقييمه الحالي للتهديد الناتج عن فيروس كورونا المستجد بالنسبة لصحة المواطنين في ألمانيا إلى مستوى ”مرتفع“، إذ عزا رئيس المعهد رفع التقييم إلى زيادة عدد حالات الإصابة، وكذلك إلى الإشارات التحذيرية الصادرة من الهيئات الصحية العامة والمستشفيات.

جاء ذلك في أعقاب إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجموعة من الإجراءات التي تحد من التواصل الاجتماعي في محاولة لإبطاء تطور تفشي فيروس كورونا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي: إن معظم المتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية ستغلق أبوابها وسيكون على المطاعم أن تعمل لعدد محدد من الساعات، وتضمن وجود حد أدنى من المسافات بين الطاولات.

وتابعت ميركل أن زيارات المرضى بالمستشفيات ستقتصر على مرة واحدة يوميا، مع قيود إضافية للحد من خطر انتشار العدوى، مشيرة إلى أن المؤسسات الثقافية والترفيهية والرياضية ستغلق أبوابها أيضا وسيتوقف السفر لقضاء العطلات، سواء كان داخليا أو إلى الخارج، خلال فترة إجراءات الطوارئ.

وكانت ألمانيا أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد حتى 20 نيسان/أبريل المقبل.

ووسط هذه التحذيرات، تبدو أعداد زبائن المقاهي والمطاعم في المدن الألمانية أقل من المعتاد، فيما تزدحم المتاجر بالزوار الذين يسعون إلى شراء كميات كبيرة من الأطعمة التي يمكن ”تموينها وتخزينها“ في البيت، لمواجهة أية حالات طارئة، من بينها إشاعات عن فرض الحجر الصحي في المنازل.

وأظهرت جولة لـ“إرم“ في ألمانيا خلو بعض أرفف المحلات الخاصة ببيع الأغذية من نوعيات معينة من الأطعمة والسلع التي يمكن تخزينها، مثل الأطعمة المعلبة، والحليب المركز، والمعكرونة والرز، وعبوات المياه، إضافة إلى المعقمات بأنواعها المختلفة ومحارم التواليت وغيرها.

ولجأت الدوائر والهيئات والشركات الخاصة إلى اتباع إجراءات تقليدية بسيطة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الصارمة، تتمثل في وضع لافتات صغيرة تحذر من المرض وتقدم بعض النصائح، فضلا عن وضع مواد معقمة عند مدخل تلك الإدارات في مبادرات فردية قد تعيق انتشار المرض، مؤقتا.

هذا، وصدرت بيانات تحذر من أن ”كورونا“ سيلحق الضرر بالاقتصاد الألماني، الذي يتصدر اقتصادات القارة الأوروبية، إذ قال خبير اقتصادي بارز في دويتشه بنك إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 .

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن، عملاق صناعة السيارات الألمانية، إن المجموعة ستوقف الإنتاج هذا الأسبوع في مصانع بإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا، وتستعد لإغلاق باقي مصانعها في أنحاء أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت شركة صناعة السيارات الألمانية، التي تمتلك علامات أودي وبنتلي وبوغاتي ودوكاتي ولامبورغيني وبورشه وسيات وسكودا، أن الضبابية حيال تداعيات الوباء تعني أنه من المستحيل إعطاء أي توقعات بشأن أدائها هذا العام.

وخلصت إدارة فولكسفاغن إلى أنه يستحيل على العمال بمصانعها الحفاظ على مسافة آمنة عن بعضهم البعض لمنع العدوى، وأوصت بوقف للإنتاج اعتبارا من يوم الجمعة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 6600 حالة، وفقا لتحليل وكالة الأنباء الألمانية للأرقام الصادرة عن الولايات الألمانية، بينما لا يزال العدد الرسمي على موقع معهد روبرت كوخ مستقرا عند 6012 حالة.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 16 حالة على مستوى ألمانيا، بالإضافة إلى وفاة ألماني آخر أثناء إقامته في مصر.

يشار إلى أن معهد روبرت كوخ هو وكالة حكومية اتحادية ألمانية ومعهد للأبحاث مسؤول عن السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ويقع مقره في برلين، والوكالة تابعة لوزارة الصحة، وتم تأسيسها عام 1891 وأطلق على المعهد اسم مؤسس علم الجراثيم الحديث والحائز على جائزة نوبل العالم والطبيب الألماني روبرت كوخ (1843 ــ 1910) الذي اكتشف البكتيريا المسببة للسل الرئوي، ويعد المؤسس الحقيقي لعلم الجراثيم كعلم طبي مستقل.