العراق يسجل حالة وفاة و21 إصابة جديدة بـ“كورونا“

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11 والإصابات إلى 154.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن ”مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت فحوصات مخبرية لـ 96 مشتبها بإصابتهم بفيروس كورونا“، موضحة أن ”النتائج أظهرت إصابة 21 شخصا بالفيروس، منهم 17 في بغداد، و3 في كربلاء، وحالة واحدة في البصرة، فضلا عن حالة وفاة في واسط“.

وأشارت الوزارة إلى أن ”عدد الإصابات ارتفع إلى 154، والوفيات إلى 11، فيما تماثل 41 مريضا للشفاء“.

ويتخذ العراق إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، كان آخرها فرض حظر التجوال في جميع المحافظات لمدد تتراوح بين يومين وحتى إشعار غير مسمى، باستثناء محافظة دهوك بإقليم كردستان.

كما علقت السلطات دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، وكذلك حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، وألمانيا، وقطر.