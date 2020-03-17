الجزائر تسجل خامس وفاة بفيروس كورونا‎

أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل خامس وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن ”الأمر يتعلق برجل يبلغ من العمر 50 سنة، من محافظة البليدة جنوب العاصمة (بؤرة الفيروس بالبلاد)“.

وأضاف البيان أن المتوفى كان ”يعاني مرضا مزمنا “ لم تذكر طبيعته.

والاثنين، أعلنت الوزارة ارتفاع إصابات كورونا في البلاد إلى 60.

وحتى الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 184 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفى منهم نحو 7 آلاف و200، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.