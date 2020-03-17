سجلت 491 وفاة.. مصابو كورونا في إسبانيا يتخطون 10 آلاف حالة

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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا العشرة آلاف اليوم الثلاثاء بينما ارتفعت الوفيات إلى 491، وفق ما أفاد مدير مركز الطوارئ الصحية في البلاد. وأضاف أن عدد الإصابات زاد إلى 11178 اليوم من 9161 أمس الاثنين.