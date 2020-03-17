الفحوصات الأخيرة لرعايا ”الإمارات الإنسانية“ تؤكد سلامتهم من كورونا

كشفت مدينة ”الإمارات الإنسانية“ أن نتائج الفحص الرابع والأخير لضيوف المدينة رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية إلى أبوظبي البالغ عددهم 215 شخصا، كلها سلبية، وهو الأمر الذي يؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال مدير إدارة التأهب والاستجابة الطبية بدائرة الصحة في أبوظبي وقائد فريق الاستجابة الطبية بالمدينة الإنسانية، إبراهيم فرج المنصوري، إن ”المدينة أجرت الفحص المخبري الرابع لضيوفها، وأرسلت العينات إلى مختبرات متخصصة لفحصها، وظهرت النتائج صباح الثلاثاء سلبية“.

وأضاف أن ”الرعايا من نحو 10 جنسيات وتعد الشريحة الكبرى منهم طلبة الجامعات والمدارس المبتعثين للدراسة في الصين، قاموا خلال فترة الاستضافة بمتابعة دراستهم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي“، مبينا أن ”أصغر الرعايا الذين تستضيفهم المدينة يبلغ من العمر 6 أشهر وأكبرهم يبلغ نحو 50 عاما“.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر بداية شهر آذار/مارس الجاري، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا وذلك بناء على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى ”مدينة الإمارات الإنسانية“ في أبوظبي، وذلك في إطار النهج الإنساني الذي تنتهجه الدولة في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ومد يد العون والمساعدة لهم في الظروف الصعبة.

وقامت طائرة مجهزة ومزودة بخدمات طبية متكاملة بعملية الإجلاء، وضمت 215 شخصا من رعايا دول عربية وصديقة حيث شارك في عملية الإجلاء فريق الاستجابة الإنساني الذي تضمن فريقا من المتطوعين شمل الطيارين والمضيفين والفريق الطبي والإداري التي كانت مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور الإنساني والتطوعي.