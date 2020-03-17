الكويت .. حجر صحي إلزامي على القادمين من 12 دولة موبوءة بـ“كورونا“

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عن رفع عدد الدول المشمولة بالحجر الصحي المؤسسي الإلزامي لتصبح 12 من البلدان التي سجلت أرقاما مرتفعة بالإصابات والوفيات بفيروس ”كورونا“.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن ”الدول الجديدة المشمولة بالحجر الصحي هي المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، أمريكا، لتضاف إلى الدول السابقة وهي الصين، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، مصر، إيطاليا، إيران، العراق“.

وأوضحت الوزارة أن ”جميع العائدين من هذه الدول سيخضعون للحجر الصحي مدة 14 يوم، فيما سيخضع العائدون من باقي الدول للحجر المنزلي 14 يوم، ومن يتبين أنه مصاب سيتم نقله إلى المستشفى لمتابعته وتطبيق الإجراءات الصحية عليه“.

ووصل عدد الإصابات بفيروس ”كورونا“ في الكويت إلى 130 حالة، شفي منها 12 حالة، في الوقت الذي تبذل فيه السلطات الرسمية بكافة الجهات جهودا مكثفة للسيطرة على المرض وتجنب تفشيه بين السكان.