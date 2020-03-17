آلام الأضلاع تنذر بمشاكل صحية عديدة.. تعرف عليها

يعاني بعض الأشخاص ألما مفاجئا وشديدا أسفل الضلع الأيسر عند محاولة أخذ نفس بشكل عميق، وهذا العرض من الشائع عنه أنه مؤشر على الإصابة بالنوبات القلبية ولكن ليس دائما، فثمة أمراض أخرى ترتبط أعراضها بحدوث آلام الضلع الأيسر عند التنفس.

وحسب ما نشرته صحيفة ”تايمز اوف إنديا“ فإن الألم الشديد أسفل الضلع الأيسر مؤشر على الإصابة بأحد هذه الأمراض:

التهاب الغضاريف:

إذا شعرت بألم حاد أسفل الضلع الأيسر، فهذا مؤشر على الإصابة بمرض التهاب الغضاريف الذي يربط الأضلاع بعظم منطقة الثدي ويتفاقم الألم عند الشعور بالعطس أو السعال.

التهاب الجنبة ”البطانة المحيطة بالرئتين“:

يُعرف مرض التهاب الجنبة بالتهاب الغشاء الموجود حول منطقة الرئتين وهو يحدث بسبب عدوى بكتيرية أو فطرية، أو الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الذي يؤدي بدوره لتجلط الدم وتكون القيح في الرئتين ويُسبب آلام الصدر الشديدة وضيق التنفس والإصابة بالحمى.

حصوات الكلى:

عادة ليس من السهل اكتشاف حصوات الكلى في بدايتها ويتم إدراكها عندما تتراكم الفضلات في الكليتين ولا تتدفق إليهما كمية مناسبة من الماء، وتسبب حصوات الكلى الألم الشديد أسفل منطقة الضلع الأيسر؛ لذلك ينصح بتناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم وعدم كبح الرغبة في التبول وسرعة الذهاب للحصول على المساعدة الطبية.

التهاب المعدة:

التهابات المعدة هو التورم في البطانة الداخلية والذي يحدث بسبب الالتهابات البكتيرية والإفراط في استخدام الأدوية المضادة للالتهابات والتي من أعراضها الألم الحاد تحت منطقة الضلع الأيسر والشعور بالغثيان وحرقان المعدة.

تضخم الطحال:

قد يكون الألم تحت الضلع الأيسر مؤشرا ينذرك بالإصابة بتضخم الطحال والذي يحدث نتيجة للعدوى البكتيرية والطفيلية وأمراض الكبد، ويجب عدم إهمال هذا المرض لأنه قد يؤدي لتمزق الطحال وحدوث نزيف داخلي.

التهاب البنكرياس:

بالإضافة للإسهال والقيء والشعور بالغثيان والحمى والآلام الشديدة في الجزء العلوي من البطن والمعدة وفقدان الوزن الشديد والمفاجئ، يُسبب التهاب البنكرياس آلاما حادة أسفل الضلع الأيسر عند التنفس لذا يجب الإسراع في استشارة الطبيب.