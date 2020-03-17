الصين تشدد ”فحص كورونا“ على القادمين الأجانب

سجلت الصين ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء، إذ فاق عدد إصابات القادمين من الخارج عدد حالات العدوى المحلية لليوم الرابع على التوالي، ما دفع بعض أجزاء من البلاد لتشديد مراقبة المسافرين الأجانب.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن البر الرئيسي للصين سجل الاثنين 21 حالة إصابة جديدة مقارنة مع 16 في اليوم السابق. ومن بين الحالات الجديدة 20 مسافرا من الخارج.

وفي المقابل سجل البر الرئيسي للصين حالة إصابة واحدة لعدوى محلية الاثنين في ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط البلاد حيث بدأ ظهور المرض الذي يشبه الإنفلونزا في البشر نهاية العام الماضي.

وظهرت تسع حالات جديدة للقادمين من الخارج في العاصمة بكين رغم فرض قيود صارمة لفحص وعزل حالات الإصابة القادمة من الخارج، وطوق مطار بكين الدولي منطقة خاصة لجميع الرحلات الدولية مع إلزام جميع المسافرين القادمين بالخضوع لفحوص طبية.

ومر المسافرون العابرون عبر المطار لاستكمال رحلاتهم فيما أُرسل المسافرون الآخرون إلى موقع قريب حيث تم توزيعهم على أماكن للخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما.

وأغلقت بكين مطار ”داشينغ“ الجديد أمام الرحلات الدولية وأعادت توجيهها إلى مطار العاصمة القديم في شمال شرق المدينة بهدف احتواء أي حالات إصابة جديدة داخل منشأة واحدة.

وقال المسؤولون في مدينة ووهان بوسط الصين إنهم سيبدؤون إلزام الوافدين من خارج البلاد بالخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما، وحذت مدن أخرى في إقليم هوبي حذو ووهان وكذلك إقليم آنهوي.

ووفق إحصاء اعتمد على البيانات الرسمية، فإن هناك عالميا أكثر من 7160 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في 163 دولة. وأقل من نصف هذه الحالات مسجل في الصين.