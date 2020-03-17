حقيقة إصابة مراسلة لبنانية بفيروس كورونا (فيديو)

نفت قناة ”الجديد“ اللبنانية، في بيان لها، إصابة مراسلتها راشيل الحسيني بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء ظهورها المباشر في نشرة الاخبار من منطقة المصنع، حيث سقطت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم.

وقد تم نقل المراسلة الحسيني على الفور إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود، لإجراء الفحوصات اللازمة لها، وأفاد الطبيب المعالج بأنه لا يوجد لديها أي علامات من عوارض فيروس كورونا، وأنها تعاني إرهاقا وتعبا شديدين فقط تسببا لها بدوران وحالة إغماء.

وأضافت القناة، أن الحسيني والمصور الذي كان برفقتها، سوف يخضعان لفترة عزل صحي تمتد 18 ساعة، بانتظار ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت لهما، حرصا على سلامتهما.

وكانت الحسيني ظهرت في فيديو لطمأنة الناس على صحتها، وقالت إنها بصحة جيدة ومتجهة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.