ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 33

أعلن الأردن، صباح الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 33 حالة.

وقال مدير مستشفى ”الأمير حمزة“ عبدالرزاق الخشمان، إن الحالات الأربع المصابة الأخيرة ”واحدة في مستشفى الملكة علياء، وواحدة في مستشفى الأمير هاشم في الزرقاء وحالتان من منطقة المقابلين، مرجحا أن تكون جنسياتهم أردنيين مخالطين لحالات مصابة“.

وأوضح الخشمان أن جميع المصابين بالفيروس حالتهم ”جيدة“، بحسب ما ذكر موقع قناة المملكة الرسمية.

وكان الأردن فرض أمس الإثنين حجرا صحيا إجباريا على آلاف العائدين من الخارج، قبل أن يبدأ فجر الثلاثاء تنفيذ قرار وقف الطيران كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونقل العائدون إلى الحجر الصحي في فنادق بعمان والعقبة ومنطقة البحر الميت، وستستمر مدة الحجر لـ14 يوما.

وكانت الحكومة الأردنية لوحت أمس الإثنين بأنه يمكن أن تفعل قانون الدفاع في حال لم يستجب المواطنون للتعليمات والقرارات الحكومية.

ومن بين البنود التي ينص عليها القانون: ”وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن أعدادها“.