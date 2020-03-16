مصر تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة‎

أعلنت الحكومة المصرية مساء اليوم الإثنين، تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 166 مصابا وفقا للأرقام الرسمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة في بيان؛ أن ”الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها اليوم، من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة“، موضحا أن ”من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية“.

وأشار مجاهد، إلى ”تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاما في محافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عاما من محافظة الدقهلية، كان مخالطا للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة“، لافتا إلى أن ”أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة“.

وقال مجاهد إن ”جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، فيما عدا 7 حالات متوسطة، وحالتين غير مستقرتين“.

ونوه بأن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات ”السلبية“ يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف مجاهد عن أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن انتهاء أعمال الحجر الصحي للعاملين بإحدى شركات البترول التي ظهرت بها حالة لشخص كندي الجنسية مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم الإعلان عنها في الأول من شهر مارس الجاري، وذلك بعد الاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.