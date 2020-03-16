تونس تغلق معبد ”الغريبة“ اليهودي

قررت السلطات التونسية، اليوم الإثنين، إغلاق معبد ”الغريبة“ وكل بيوت العبادة المخصصة للقيام بالطقوس اليهودية أسابيع قليلة، قبل انطلاق موسم حج اليهود إلى جزيرة جربة التونسية.

وأكد رئيس هيئة الغريبة، بيريز الطرابلسي، بأنّه تقرّر غلق معبد الغريبة بجزيرة جربة، إضافة إلى بيوت العبادة حتى 4 أبريل 2020/، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورجّح مراقبون أن يتم تعليق موسم حج اليهود لهذه السنة (ينطلق يوم 7 مايو 2020)، إذا تواصل انتشار فيروس كورونا في تونس إلى تلك الفترة.

وكان رجل الأعمال وأحد أعضاء لجنة تنظيم حج الغريبة، إيلي الطرابلسي، أكد في وقت سابق أنه من غير الممكن تأجيل موسم حج اليهود إلى الغريبة، معتبرا أن ”حج الغريبة هو حج ديني بامتياز ومرتبط بتاريخ مضبوط ولا يمكن في كل الحالات إلغاؤه أو تأجيله، إضافة إلى أن زوار الغريبة هم من الأوفياء ووباء كورونا لا يخيفهم“.

وطالب الطرابلسي بعدم استغلال الوباء العالمي لضرب السياحة التونسية بترويج الأكاذيب والإشاعات.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت إصابة 20 شخصا بفيروس كورونا، إضافة إلى وضع أكثر من 3 آلاف في الحجر الصحي.

وأعلنت السلطات التونسية إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تضمنت تعليق الصلاة في المساجد، وإلغاء كل التجمعات وإغلاق المقاهي.

وقال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، إن حكومته قررت ”إغلاق الحدود البحرية التونسية كليا، وتعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا للحد من انتشار فيروس كورونا“، فيما ”تقرر الإبقاء على رحلة جوية واحدة تربط تونس بفرنسا، ورحلة أسبوعية واحدة مع مصر وألمانيا وإسبانيا“.

وشدد الفخفاخ على ضرورة ”غلق المقاهي والمطاعم والملاهي، ابتداء من الساعة الرابعة مساء يوميا، إضافة إلى تعليق الصلاة الجماعية، بما فيها صلاة الجمعة“.

وأضاف رئيس الحكومة أنه ”تقرر إجراء كل المقابلات الرياضية دون حضور الجمهور“، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ”تبقى إلى غاية 4 أبريل 2020، ويمكن تمديدها“.