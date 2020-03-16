حفتر يشكل لجنة عليا لمكافحة فيروس كورونا

أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، عن تشكيل لجنة عليا يوكل لها الإشراف على الخطوات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والإعداد والتجهيز لأي احتمالات بهذا الشأن.

وضمت اللجنة العليا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، وكذلك وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، على أن تعمل اللجنة بالتنسيق مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني.

ووفق القرار، الذي أصدره حفتر، فإن هذه اللجنة ”تقوم بمهام الإشراف والرقابة على الدواء والمستحضرات الطبية والصحية والصيدلانية، وكل ما له علاقة بالتصدي لفيروس كورونا، كما أنها تقوم بوضع ومراقبة تطبيق معايير الغذاء والماء وسلامة البيئة، وكل ما يتعلق بصحة المواطنين“.

وجاء في القرار، أن اللجنة العليا تنبثق عنها لجنة طبية تتكون من 11 عضوا، برئاسة الدكتورة فتحية سعيد العريبي، ونائب لها وناطق باسم اللجنة هو الدكتور أحمد فرج الحاسي، والذي توكل له مهام التصريحات الرسمية بكل ما يتعلق بفيروس كورونا وتطورات الوضع الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة.