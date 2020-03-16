تعطيل الدوام في القطاع الخاص بالسعودية لبعض الفئات

قررت السلطات في السعودية اليوم الاثنين إلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها ( 14 ) يوماً، لبعض الفئات.

ووفق القرار الذي أعلن ضمن الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا، فإن القرار يتعلق بالفئات الآتية: (المرأة الحامل, ومن يعاني من الأمراض التنفسية, ومن يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة, والأورام, ومن يعانون من الأمراض المزمنة)، ولا تحتسب مدة غيابهم من رصيد الإجازات.

ويشمل القرار كذلك العائدين حديثا من الخارج حيث أنهم ملزمون بتطبيق الحجر المنزلي لمدة ( 14 ) يوماً وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر, وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية.

وأهابت وزارة الموارد البشرية في السعودية بأصحاب المنشآت إلى الالتزام بهذا القرار وغيره من القرارات المتعلقة.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في وقت سابق اليوم الاثنين إن تعليق العمل في القطاع الخاص قيد الدراسة.