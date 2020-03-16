مصر تحظر ”الشيشة“ في المقاهي بسبب فيروس كورونا

اتخذت مصر، يوم الإثنين، إجراء وقائيا جديدا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، تضمن حظر الشيشة في المقاهي، رسميا، في جميع أنحاء الجمهورية.

وأصدرت وزارة التنمية المحلية المصرية، بيانا، طالبت من خلاله المحافظات بمنع تداول الشيشة، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

بدورها، أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، عبر ”فيسبوك“ حظر الشيشة، بالإضافة لإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية، وإلغاء نظام البصمة والاستعاضة عنها بالتوقيع في الحضور والانصراف.

وقالت المحافظة: ”في حال مخالفة قرار حظر الشيشة، سيتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة“.

وشملت الإجراءات الاحترازية أيضا، إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلاب والطالبات، خلال فترة تعطيل الدراسة، وتنظيم حملات يومية لإغلاق كافة المراكز التعليمية، واستقبال بلاغات المواطنين ضد المخالفين.

وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة المصرية، ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 126 حالة، بينما تم شفاء 5 حالات وخروجهم من مستشفى العزل.

وبذلك ارتفع عدد الحالات التي شفيت من فيروس كورونا إلى 26 حالة من أصل 34، تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية من الفيروس.