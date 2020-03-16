”الإفتاء المصرية“: الإبلاغ عن مصابي ”كورونا“ واجب شرعي

اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن الإبلاغ عن مصابي كورونا واجب شرعي، وترك مصافحتهم ضرورة.

وقالت الإفتاء في تقرير صادر عنها اليوم الإثنين، إن الفتاوى الخاصة بفيروس كورونا تعكس مدى حرص المؤسسات الرسمية على إعطاء الأهمية لوقاية المصلين والمعتمرين ولغيرهم من الإصابة بالفيروس.

وبينت أن هذه الأوبئة جماعية، وقد تعرض الناس للإصابة، لذا جاءت فتاوى المؤسسات الدينية بجواز أو وجوب الامتناع عن أداء شعائر الحج أو مناسك العمرة هذا الوقت، بسبب انتشار الفيروس.

وأشارت الإفتاء المصرية، إلى أن من نوى العمرة وفوجئ بقرار السعودية بمنع التأشيرات وإلغاء الحجوزات بسبب الفيروس، فقد نال ثواب العمرة كاملة. كما أكدت الفتاوى أن الإبلاغ عن المصابين بالأوبئة واجب شرعي وترك مصافحتهم ضرورة.