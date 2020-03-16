المغرب يغلق كل الأماكن العامة ”غير الضرورية“ بسبب كورونا

قالت وزارة الداخلية المغربية إن المغرب سيغلق المطاعم وقاعات السينما والمسارح والقاعات الرياضية، والأندية العامة والحمامات وغيرها من الأماكن الترفيهية اعتبارا من اليوم الاثنين بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: ”هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذلك المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل“.

وعلق المغرب، الذي أعلن رصد 29 حالة إصابة بالمرض، بينها حالة توفت وحالة تعافت، كل الرحلات الجوية الدولية، وأغلق المدارس ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.