بسبب ”كورونا“.. موريتانيا تعيد مواطنيها من المغرب وتونس

بدأت موريتانيا اليوم الاثنين، إجراءات إعادة مواطنيها، الراغبين بمغادرة المغرب وتونس، مع تزايد انتشار فيروس كورونا في المنطقة المغاربية.

وأرسلت موريتانيا في وقت متأخر من ليل الاثنين، طائرتين تابعتين لها إلى المغرب، من أجل جلب عشرات الموريتانيين العالقين في المطارات، والمقيمين في المملكة، الراغبين في العودة إلى بلادهم، بعد قرار المغرب إغلاق أجوائه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وغادرت الطائرتان بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين، باتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن تعودا اليوم الاثنين، وذلك بالتنسيق المباشر مع السلطات المغربية.

وبدأ الطلاب الموريتانيون، والمواطنون المقيمون، الراغبون في العودة إلى موريتانيا، التنسيق مع الجهات المعنية، للصعود على متن الرحلتين، وذلك عبر مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وفي تونس أبلغت السفارة الموريتانية، مواطنيها الراغبين في مغادرة تونس والعودة إلى موريتانيا، أن الحكومة قررت تنظيم رحلات قبل غد الثلاثاء ـ موعد إغلاق الأجواء الموريتانية ـ وطلبت منهم التواصل معها، لتنظيم عودتهم لنواكشوط.

وأعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد، أن كافة القادمين إلى موريتانيا (قبل الحظر الجوي) سيتم وضعهم تحت الحجر الصحي، لمدة 14 يوما، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

كما قررت الحكومة، حظر التجمعات غير الضرورية، وإلغاء جميع المهرجانات، داعية المواطنين إلى الالتزام بهذا الحظر.

وسجلت موريتانيا الجمعة، أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، لمواطن أسترالي عاد أخيرا من أوروبا.

وقال وزير الصحة الموريتاني، ليل الاثنين، إن الحالة الصحية للأسترالي المصاب بفيروس كورونا، مستقرة وصحته في تحسن، مضيفا أن الأشخاص الذين اتصلوا بالمصاب تم وضعهم في الحجر الصحي.