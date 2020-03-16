 ماليزيا تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

ماليزيا تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ماليزيا تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت ماليزيا عن تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها مرتبط بحفل ديني حضره حوالي 16 ألف شخص.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات الجديدة في البلاد إلى 553 لتظل الأكثر تضررا في منطقة جنوب شرق آسيا.

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