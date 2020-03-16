بضغوط ”كورونا“ .. إيران تفرج عن 83 ألف سجين

أعلن رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، الإفراج عن 83 ألف سجين، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية الإيرانية عن رئيسي قوله خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في البلاد، إن عملية ”التحقيق في ملفات السجناء وإطلاق سراح 83 ألف شخص في وقت قصير، هي حركة جهادية للمسؤولين القضائيين“.

وشدد رئيسي على ضرورة تعزيز قدرة الدفاع البيولوجي في إيران، معتبرا ذلك أنه ”أمر ضروري“، كما طالب بعرض البضائع التي احتكرها التجار وكشفتها السلطات المختصة، في الأسواق لغرض الاستفادة منها بالنسبة للمواطنين.

وتواجه إيران أزمة في مختلف المستويات في ظل تفشي فيروس كورونا، كما تعاني نقصا في الأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس القاتل الذي جرى الكشف عن أول حالتي وفاة جراءه في الـ19 من شباط/فبراير الماضي بمحافظة قم وسط إيران.