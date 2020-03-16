علاجات منزلية بسيطة للدغات البعوض

لا نستطيع مهما أخذنا من احتياطات، أن نتجنب التعرض للدغات البعوض التي تسبب الحكة المزعجة والمؤلمة، ومن المعروف عن لدغات البعوض أنها في الغالب لا تسبب ضررا ولكنها تسبب التورم والاحمرار.

وحسب ما نشرته صحيفة ”بينك فيلا“ فإن هناك علاجات منزلية بسيطة من شأنها تخفيف الأعراض الناجمة عن اللدغات.

العسل

يعتبر العسل علاجا مفيدا للعديد من الأعراض المزعجة التي تصيب جسم الإنسان لاحتوائه على عناصر مضادة للبكتيريا والالتهابات، فيمكنك وضع بعض من قطرات العسل على الأماكن المصابة بلدغات البعوض لتهدئة الجلد وتقليل الالتهابات.

جل الصبار

عند وضع كمية من جل الصبار على لدغات البعوض فإن ذلك يساعد على تقليل الاحمرار والتورم والحكة، ويعمل على تهدئة الجلد والبشرة وذلك بسبب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

صودا الخبز

ضع كمية مناسبة من صودا الخبز مذابا بالماء، على أماكن لدغات البعوض فإنها تعمل على تهدئة الجلد وإزالة الشعور بالحكة المزعجة بسبب فاعليتها في معادلة مستويات الأس الهيدروجيني للبشرة.

خل التفاح

يعمل خل التفاح المخفف بالماء على التخلص من آثار لدغات البعوض المزعجة وتقليل التورم والحكة والاحمرار.

الملح

يستخدم الملح لعلاج لدغات الحشرات والبعوض بسبب احتوائه على خصائص مطهره ومضادة للالتهابات ويقلل التورم والاحمرار والحكة.