الصين: حالات كورونا الواردة من الخارج أصبحت الخطر الرئيس

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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الواردة من خارج البلاد أصبحت تمثل الخطر الرئيس. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، للصحفيين، أن ”الفحوص الطبية وإجراءات الحجر الصحي مطبقة على حد سواء على الصينيين والأجانب القادمين من الخارج“. وكان التلفزيون الرسمي قد أعلن في وقت سابق من يوم…