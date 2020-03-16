الصين: حالات كورونا الواردة من الخارج أصبحت الخطر الرئيس

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الواردة من خارج البلاد أصبحت تمثل الخطر الرئيس.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، للصحفيين، أن ”الفحوص الطبية وإجراءات الحجر الصحي مطبقة على حد سواء على الصينيين والأجانب القادمين من الخارج“.
وكان التلفزيون الرسمي قد أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين أن ”بكين سجلت ست حالات إصابة جديدة واردة من الخارج حتى الساعة الثانية بعد الظهر. من بين الحالات الجديدة أربعة أشخاص قادمين من إسبانيا واثنان من بريطانيا“.