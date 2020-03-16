البحرين تعلن أول حالة وفاة لمواطنة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، عن أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا (COVID-19).

وأوضحت الوزارة أن المواطنة كان ”لديها أمراض وظروف صحية كامنة“.

وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: ”وزارة الصحة تعلن عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)“.

وتابعت: ”المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفاة بشكل مستمر“.

وأشارت إلى أن ”الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليا ما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية بحسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية“.