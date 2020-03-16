ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 250

أعلنت إسرائيل، يوم الاثنين، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 250، بعد الكشف عن 48 حالة جديدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة صحة الاحتلال، أنه تم تشخيص 48 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع عدد المصابين إلى 250.

وجددت الوزارة التوصية بفرض إغلاق شامل والإعلان عن حالة طوارئ، يتم السماح خلالها بعمل قطاعات قليلة وحيوية، وذلك على خلفية التخوفات من انتشار واسع للفيروس.

والسبت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إغلاق المطاعم والمقاهي والمجمعات الترفيهية في البلاد، بهدف محاربة انتشار فيروس كورونا.

وقالت قناة ”كان“ الإسرائيلية الرسمية، إنه في ظل تفشي الفيروس فإن أعضاء الكنيست المنتخبين سيحلفون اليمين، الاثنين، في مجموعات بواقع 5 أعضاء في كل مرة.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا ”جائحة“، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من ”الوباء العالمي“، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الاثنين، أصاب كورونا ما يزيد عن 169 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.