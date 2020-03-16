وفاة الخبير الاقتصادي الإيراني فريبرز رئيس دانا بفيروس ”كورونا“

توفي الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية الإيرانية فريبرز رئيس دانا، اليوم الاثنين، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي تفشى في إيران.

وقالت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية الإيرانية إن ”الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية والداعم للعمال الإيرانيين فريبرز رئيس دانا، توفي صباح الاثنين، بعد أيام من دخوله أحد مستشفيات طهران نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد“.

وفريبرز من مواليد عام 1949 حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد في المملكة المتحدة، ويعد أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في إيران.

وفي السنوات الأخيرة، ألقي القبض عليه مرارا وتكرارا بسبب مواقفه، وكذلك بسبب أنشطته في رابطة الكتاب الإيرانيين.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2010، جرى اعتقاله بعد التحدث إلى تلفزيون بي بي سي حول رؤيته عن الليبرالية الاقتصادية، وجرى الحكم عليه بالسجن مدة عام واحد من قبل المحكمة الثورية في طهران.