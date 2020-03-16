إيران.. وفاة عضو في مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بفيروس كورونا

توفى عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، هاشم بطحائي كلبايكاني، الاثنين، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”هاشم بطحائي كلبايكاني عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية توفى صباح الاثنين في مستشفى بهشتي بمدينة قم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم السبت الماضي“.
ويعد مجلس خبراء القيادة الإيراني، هو المسؤول عن عزل ومحاكمة وتعيين مرشد ولاية الفقيه في إيران.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أعلن أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 724 شخصا.