ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 15

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أعلنت السلطات الصحية الأردنية، الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 15 حالة. وقال عبدالرزاق الخشمان مدير مستشفى الأمير حمزة، الذي يتواجد بداخله الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن العدد ارتفع إلى 15، مشيرا إلى أن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين، حسب قناة ”المملكة“ الرسمية. وكان الأردن أعلن أمس الأحد تباعا…