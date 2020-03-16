الحجر الصحي بغزة يكشف هشاشة الإمكانيات لمواجهة كورونا (صور وفيديو)

أثارت صور لغرف دراسية خصصتها وزارة الصحة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة حماس للحجر الصحي الإجباري لكافة العائدين عبر معابر قطاع غزة، بعد عدم التزام بعض العائدين بالحجر الصحي في منازلهم، موجة من الغضب الشديد في صفوف الفلسطينيين، خاصة وأن المكان الذي ظهر غير مجهز تمامًا.

كما كشفت هذه الصور، حجم الإمكانيات الضئيلة التي وفرتها الهيئة الحكومية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي لم يسجل القطاع أي حالة مصابة به حتى اللحظة.

وأظهرت صور الحجر الصحي، تجهيز غرف صفية داخل احدى المدارس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، من أجل الحجر الصحي الإجباري للعائدين عبر معابر القطاع، حيث سيتم تجميع 9 أشخاص في الغرفة الواحدة سينامون على فراش ملقى على الأرض، دون أي تعقيم للمكان أو خصوصية لساكنيه.

#صور المدرسة المجهزة للحجر الصحي بمدرسة غسان كنفاني شمال شرق رفح للقادمين من معبر رفح تم النشر بواسطة ‏محافظة الوسطى‏ في الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٠

واتهم ناشطون، حركة حماس بالتقصير في توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة المرض، واستغلاله من أجل التسول باسم الشعب الفلسطيني، فيما شبه آخرون غرف الحجر الصحي بالزنازين التي يتم تجهيزها للمعتقلين.

وقال الناشط عامر بعلوشة، ”هذه الصور للحجر الصحي ستجلب ملايين تبرعات، وطبعا كلنا عارفين وين مكانها، تكلفة بناء ربع جامع من التي يعملونها تكفي استئجار فندق لشهور، تجارة ربحانة“.

لما قلنالكم رح يتعاملوا مع كورونا في غزة سبوبة ما صدقتوا.هذه الصور للحجر الصحي ستجلب ملايين تبرعات، وطبعا كلنا عارفين… تم النشر بواسطة ‏عامر بعلوشة‏ في الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٠

وقالت الصحفية ميسون كحيل عبر صفحتها على فيسبوك، ”الحجر الصحي بالمدرسة ذكرني بالحرب وايواء الناس بالمدارس .. يا ساتر“.

الحجر الصحي بالمدرسة ذكرني بالحرب وايواء الناس بالمدارس .. يا ساتر تم النشر بواسطة ‏ميسون كحيل‏ في الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٠

كما كتب الناشط عبدالناصر النمس، إن ”تحويل مدرسة شرق رفح إلى حجر صحي هو ضرب من الغباء، لعدة أسباب منها أن رفح لا يوجد بها مستشفى أساساً ليتم التعامل مع أي مضاعفات لحالات قادمة، والمنطقة والمدرسة المحددة تعج بالسكان وهناك خطر على حياتهم، وصعوبة السيطرة بالتعقيم لهذه المدرسة“.

إن تحويل مدرسة شرق رفح إلى حجر صحيهو ضرب من الغباء..لعدة أسباب:1- رفح لا يوجد بها مستشفى اساساً ليتم التعامل مع اي… تم النشر بواسطة ‏‎Abdalnasser Alnems‎‏ في الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٠

الحجر الصحي في غزة تم النشر بواسطة ‏خبط لزق‏ في الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٠

بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، ”نتفهم الملاحظات التي أبداها المواطنون على المكان الذي تم تخصيصه لاستقبال حالات الحجر الصحي للعائدين اليوم من مصر“.

وأضاف في تصريح له: ”جرى تخصيص المدرسة، ولم يتم استكمال ترتيب المكان وتوفير مستلزماته، حيث تأخر تجهيزه بسبب ما جرى من أحداث في محيطه، وتم إشغال غرف الحجر الصحي بالمعبر للمرضى وأصحاب عمليات القلب وزراعة أطفال الأنابيب وهي مجهزة بالكامل“.

وتابع: ”سيتم استيفاء تجهيزات المكان بما يليق بأبناء شعبنا، ويتناسب مع الشروط الصحية اللازمة غدا، خاصة وقد تم فتح المعبر اليوم استثناء حتى لا تنقطع السبل بالعائدين الذين باتوا ليلتهم الماضية في العراء خلال رحلة العودة“.