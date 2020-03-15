مع ارتفاع عدد المصابين.. إجراءات حازمة في الجزائر لمواجهة ”كورونا“

دعت لجنة الإفتاء في الجزائر اليوم الأحد المواطنين للالتزام بكل ”الإجراءات الاحترازية المتخذة بارتياد الأماكن العامة“، وأصدرت في ختام اجتماع مثير، فتوى شرعية تضمنت عدة أحكام تخص الوقاية من فيروس ”كورونا“.

وتأكدت إصابة وافد إيراني قدم إلى الجزائر في السادس من الشهر الجاري؛ فيما أعلنت وزارة الصحة، عن 6 إصابات جديدة بفيروس ”كورونا“ ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 54 إصابة توفي 4 منهم.

وذكرت لجنة الإفتاء أن ”ارتياد الأماكن العامة والمساجد بالنسبة للمصابين بكورونا حرام شرعا، ويُحرم على من ظهرت عليه أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد دخول المساجد“، مشددة على ضرورة ”تجنب التنقل والأسفار غير الضرورية“.

وقررت الهيئة الدينية ”منع الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى من دخول المساجد للصلاة وإغلاق مصليات النساء والمكتبات المسجدية“.

ورأت اللجنة أنه ”لا حرج شرعا على الأصحاء أن يصلوا في منازلهم مع أفراد الأسرة“، مطالبة الأئمة بـ“تخفيف الصلوات والشروع فيها بعد الأذان مباشرة وبتخفيف صلاة الجمعة حيث لا تتجاوز الخطبة والصلاة 10 دقائق“.

وأمرت اللجنة بإغلاق فوري للمساجد ووقف كافة الأنشطة الدينية ومنع الصلاة في الأماكن العامة مثل محطات المسافرين والمساحات التجارية وتفادي الملاعب وغيرها.

إلى ذلك قررت وزارة التجارة الجزائرية إغلاق جميع الملاهي وقاعات الحفلات والحمامات؛ فضلا عن المساحات التجارية الكبرى، خشية تفاقم عدوى الفيروس القاتل.

وبدورها، أوضحت وزارة الصحة أن ”التحقيق الوبائي مازال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين“، مؤكدة أن ”نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته السلطات يبقى ساري المفعول، مثلما تظل الفرق الطبية متأهبة وعلى أقصى درجات التأهب“.

تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا

وفي خضم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قررت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد، بالاتفاق مع نظيرتها الفرنسية، تعليق كافة الرحلات بين البلدين جوا وبحرا اعتبارا من يوم الثلاثاء، كإجراء احترازي ضد تفشي الفيروس القاتل.

وجرى الاتفاق بين رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب، على توقيف حركة النقل بشقيه الجوي والبحري، كما تم إرفاق التعليق بإجراءات استثنائية لإجلاء الجزائريين العالقين في عدة مطارات فرنسية؛ لإعادتهم إلى وطنهم بحرا.

وأعلنت الشركة الجزائرية للنقل البحري؛ تعليق كافة الرحلات إلى إشعار آخر؛ بينما تعهد وزير النقل فاروق شيالي في وقت سابق بإجلاء الجزائريين العالقين في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بحرا.