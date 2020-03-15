أول تعليق من الأردني المصاب بكورونا تامر السعودي عقب هروبه والقبض عليه

نفى الأردني المصاب بفيروس كورونا، تامر السعودي، هروبه من العزل بمستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمان، وفق ما أوردته صحيفة ”الغد“ المحلية.

وكانت السلطات الصحية في الأردن أعلنت نبأ هروب ”السعودي“ من العزل عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، قبل أن يعلن الأمن القبض عليه.

وقال السعودي من داخل المستشفى إنه جاء من بريطانيا، يوم الأحد الماضي، وقام بعزل نفسه منذ، يوم الإثنين الماضي، بناءً على طلب الكوادر الطبية المتواجدة في مطار الملكة علياء الدولي.

وأضاف:“مساء الإثنين الماضي، ظهرت علينا أنا والخادمة لدي أعراض شبيهة لفيروس كورونا، فقمنا بالذهاب، يوم أمس، لإجراء الفحوصات اللازمة، لتظهر النتائج، مساء أمس، بإصابتي وعدم إصابة الخادمة، وبعدها قام المستشفى بالاتصال بي للقدوم إليه، فقلت إنني سأحضر صباح الأحد“.

وتابع القول للصحيفة:“ذهبت إلى المستشفى فوجدت عدم التزام أي أحد من الممرضين بإجراءات الوقاية، والممرض المشرف عليَّ لا يرتدي الكمامة، وبعدها ذهبت إلى غرفة العزل لأجد نفسي بمكان متسخ ومليء بالأتربة، ولا توجد أبسط قواعد النظافة لديهم، فطلبت من الممرض الخروج من المستشفى، وهو من قام بكبس أزرار المصعد.. وقال لي الله معك“.

وأكد السعودي أنه“عاد للمنزل بمركبته الخاصة وذهب للنوم ليتفاجأ بمداهمة الأجهزة الأمنية لمنزله والقبض عليه“.

من جانبه قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر خلال مقابلة على قناة ”المملكة“ المحلية، إن المصاب السعودي كان قادمًا من بريطانيا، وكشفت إصابته الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة أمس السبت.

وأضاف أنه“هرب من مستشفى العزل بعد أن شاهد الطواقم الطبية بلباس العزل (الأفرهول) الذي حال دون تمكنها من اللحاق به، مثلما لم يتمكن أفراد أمن المستشفى من القبض عليه لعلمهم بإصابته خوفًا من العدوى، فهرب الساعة الخامسة مساء، ما اضطرني للاتصال به شخصيًا، حيث أبلغني أنه لا يستطيع تحمل هذا العزل، فقلت له إنك أمام مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وقانونية، وإذا لم تأتِ سيطبق عليك القانون“.