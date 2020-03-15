تونس.. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـ ”كورونا“ إلى 20 إصابة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تونس، إلى 20 إصابة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين، مساء اليوم الأحد، ما دفع السلطات إلى الإعلان عن تشديد الإجراءات المعلنة في مواجهة الوباء.

وأعلنت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، خلال ندوة صحفية مساء اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت بن علية أن الوزارة أجرت اليوم 31 تحليلًا كشفت عن الإصابتين الجديدتين، موضحة أنهما قدمتا من خارج تونس، وأنهما امتثلتا للحجر الصحي قبل أن تظهر عليهما أعراض الإصابة بالفيروس.

وبالتزامن، أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، أنها تعتزم تشديد الإجراءات لإجبار التونسيين على الالتزام بالقرارات الحكومية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء ذلك، خلال جلسة عمل جمعت عددًا من المحافظين، بوزيري الداخلية والصحة، في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح وزير الداخلية التونسي، هشام المشيشي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات مكنت من الإحاطة بالفيروس ومنع تفشيه، مشددًا على ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات.

من جهته، أشار وزير الصحة التونسي، عبداللطيف المكين إلى ضرورة تطبيق القانون على الأشخاص الذين يتحدون قرارات العزل الصحي الذاتي، كوسيلة من وسائل الوقاية من انتشار الفيروس.

وكانت السلطات التونسية، أعلنت عن إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تضمنت تعليق الصلاة في المساجد، وإلغاء كل التجمعات، وإغلاق المقاهي.

وقال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، إن حكومته قررت إغلاق الحدود البحرية التونسية كليًا، وتعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا للحد من انتشار الفيروس.

كما قررت السلطات القضائية في تونس، مساء الأحد، تعليق العمل بالمحاكم اعتبارا من يوم الاثنين إلى إشعار آخر، واستثنت من القرار ”الأمور المتأكدة والمستعجلة“، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من ”فيروس كورونا”.

وجاء القرار، ”بناء على مذكرة صادرة عن وزارة العدل التونسية توصي باتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخلين في الشأن القضائي، وعملا بمبدأ الحيطة وحفاظا على النظام العام“.

وكشفت الناشطة الحقوقية والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة مساء الأحد أن المجلس الأعلى للقضاء، ”اعتبر ما تشهده البلاد بسبب كورونا قوة قاهرة، مما دفع لاتخاذ القرارات الاحترازية“.

وأفادت ”بن حميدة“ في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“ بأن المجلس الأعلى للقضاء ”أبلغ عميد المحامين بالقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع عقد اليوم وأن من أهمها تعليق الجلسات والإبقاء على القضايا الاستعجالية شديدة التأكد والإبقاء على جلسة الموقوفين مع تنظيمها بأقل عدد ممكن من الحضور“.