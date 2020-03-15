بعد إصابة أحدهم.. الكشف عن نتائج ”فحص كورونا“ لوزراء المغرب

أظهرت نتائج فحوصات التحاليل الطيبة، التي أجراها أعضاء الحكومة المغربية، عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد، رغم مخالطتهم وزير النقل عبدالقادر اعمارة، الذي ثبتت إصابته بالفيروس مساء السبت.

وقالت الحكومة في بيان مساء الأحد: ”تم إخضاع أعضاء الحكومة لفحوصات طبية دقيقة، مباشرة بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أكدت إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا المستجد“.

وأكدت الحكومة أن ”نتائج الفحوصات كانت جميعها سلبية، وهو ما يعني عدم إصابة أي من الوزراء بالفيروس“، لافتة إلى أن ”الوزراء يمارسون مهامهم بشكل اعتيادي مع مراعاة إجراءات الوقاية المعمول بها في البلاد“.

وكان وزير التجهيز والنقل والماء عبدالقادر اعمارة، الذي ثبتت إصابته بالفيروس، حضر اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، بعد عودته من جولة في بلدان أوروبية.

ويوجد المسؤول المغربي حاليا قيد الحجر الصحي في منزله لمدة 14 يوما برفقة زوجته وابنه، وهو بحالة جيدة، ويمارس مهامه عن بعد حسب ما نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.