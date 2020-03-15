سلطنة عمان تعلق صلاة الجمعة وتحظر دخول غير الخليجيين بسبب كورونا 

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اتخذت سلطنة عمان إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تضمنت وقف صلاة الجمعة في المساجد، ومنع دخول غير الخليجيين للبلاد. وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن السلطات ”قررت وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ، البرية، والبحرية، والجوية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية“. وأضافت الوكالة أنه تقرر كذلك ”إيقاف…