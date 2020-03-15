الإمارات تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، ”كوفيد-19 “ ليرتفع عدد الحالات التي تم تشخيصها في البلاد إلى 98 حالة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا“.

وأشار البيان إلى أن“جميع المصابين كانوا في الحجر الصحي، وأن بعض الحالات المسجلة مرتبطة بالسفر إلى الخارج“.

و قال البيان إن الحالات الجديدة ”تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصًا من كل من: جنوب أفريقيا، وأستراليا، والصين، والفلبين، ولبنان، وبريطانيا، وإيطاليا، وإيران، والإمارات و3 أشخاص من الهند، وإن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة“.