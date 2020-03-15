أطعمة صحية تحسن حالة الكبد الدهنية وتعيد القوة للخلايا المناعية

أكدت دراسة حديثة أجريت في معهد كارولينسكا بالسويد، إمكانية عودة الخلايا المناعية لوظيفتها الأساسية لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني.

وأشارت الدراسة إلى أن عملية عودة الحالة المناعية للخلية لسابق عهدها رغم تأثر الكبد، يمكن أن تتم بسهولة؛ عن طريق إضافة أطعمة مناسبة إلى نظامك الغذائي، والتي تستطيع بدورها تصحيح مسار جزيئي في هذه الخلية المريضة.

ويأمل الباحثون في الدراسة، التي نشرتها المجلة العلمية Science Translational Medicine، أن تؤدي تلك النتائج إلى استراتيجيات جديدة لعلاج الكبد الدهني، الذي يشكل تفاقمه خطرا صحيا على الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

وإليك مجموعة من الأطعمة المتاحة التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع أمراض الكبد الدهنية، عن طريق التعديلات الغذائية:

الخضروات

تنصح الدراسة بإضافة المزيد من البروكلي والسبانخ والكرنب والكوسا، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الأخرى، مثل الخس والجرجير، إلى نظامك الغذائي؛ لمنع تراكم الدهون في الكبد، كما أن تناول هذه الأطعمة يساعد أيضا على فقدان الوزن.

الأفوكادو

تعد فاكهة الأفوكادو مصدرا يعتد به للدهون الصحية والألياف الغذائية، كما أنها تحتوي على مواد كيميائية قد تبطئ الإصابة بتليف الكبد.

الأسماك الدهنية

تناول المزيد من سمك السلمون والسردين والتونة، للسيطرة على تفاقم الدهون بالكبد؛ حيث تعد هذه الأطعمة مصدرا غنيا للأحماض الدهنية والأوميغا 3.

الألبان ومنتجاتها

تعد الألبان ومنتجاتها مصدرا جيدا للبروتين، كما يعد اللبن الرائب أو الزبادي وشرش اللبن، خطوطا دفاعية للكبد تقيه من أضرار كثيرة.