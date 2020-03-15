 190 حالة جديدة.. ماليزيا تسجل أعلى معدل إصابة يومي بكورونا – إرم نيوز‬‎

190 حالة جديدة.. ماليزيا تسجل أعلى معدل إصابة يومي بكورونا

190 حالة جديدة.. ماليزيا تسجل أعلى معدل إصابة يومي بكورونا

المصدر: الأناضول

سجلت ماليزيا، اليوم الأحد، أعلى معدل إصابة يومي في البلاد، بفيروس كورونا، بنحو 190 حالة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 428.

وقال وزير الصحة أدهم بابا، إن معظم الحالات الجديدة ”ناتجة عن التجمعات الدينية، التي شارك فيها بعض القادمين من بروناي وسنغافورة، وتبين إصابة بعضهم بالفيروس“.

وأوضحت السلطات الماليزية، أن نحو 16 ألف شخص، من بينهم 14 ألف مواطن، حضروا مناسبة دينية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، لأربعة أيام متواصلة، في أحد مساجد العاصمة كوالالمبور.

وحتى الأحد، أصاب كورونا نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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